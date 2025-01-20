نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسامة جلال: ظلمت نفسي بعدم الاحتراف وبيراميدز لا يقل عن الأهلي والزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب أسامة جلال، نجم نادي بيراميدز، أن فريقه يمتلك أقوى سكواد لاعبين موجود في إفريقيا،، وذلك حينما حل ضيفاً على الإعلامي أحمد المصري، في أولى حلقات برنامجه VIP، المذاع عبر راديو أون تايم سبورت.

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وصرح جلال بأنه ظلم نفسه بعدم خوضه رحلة الاحتراف الخارجي مع بداية تألقة وأرجع ذلك لقلة خبرته في التعامل مضيفاً بأنه كان قريب من الإنتقال للأهلي والزمالك، معرباً بأن بيراميدز لا يقل شيء عن القطبين.

وقال جلال أن زميله في الفريق رمضان صبحي مكانه اللعب في أكبر الدوريات في العالم وذلك لإمكانياته ومهاراته العالية،، مشيراً إلى أن الضغوط التي تعرض لها رمضان لم تؤثر تماماً على مستواه وأن اللاعب هو صاحب تحديد مستواه.

وأضاف جلال خلال لقاءه مع الإعلامي أحمد المصري بأن شوقي غريب صاحب فضل كبير عليه وعلى كل جيله وأن اللعب في الأولمبياد وتمثيل منتخب مصر الأولمبي شرف كبير لاي لاعب،، كما أشار جلال إلى أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر الأول أضافة كبيرة للفراعنة لانه صاحب شخصية قوية،، وأن صلاح وموموش وتريزيجيه ومصطفى محمد هم صناع الفارق مع المنتخب خلال مباراياته.

برنامج VIP مع أحمد المصري

الإعلامي أحمد المصري

برنامج VIP، مع أحمد المصري،على راديو أون تايم سبورت. هو تجربة أولى للمصري كمقدم برامج بعد رحلة طويلة له في مجال الإعلام لأكثر من 10 سنوات خاض خلالها تجارب مختلفة عبر الشاشات .

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ويعد من أشهر مراسلي الرياضة في مصر وصاحب الأحاديث المميزة مع كبرى اللاعبين مما جعله يحظى بثقة كبيرة من إدارة أون تايم سبورت لخوض هذه التجربة،، حيث عمل بالعديد من القنوات الرياضية المصرية والعربية، ولديه العديد من الخبرات.