نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أهداف مباراة الأهلي والاتفاق في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة الفوز على نظيره الاتفاق بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهم منذ قليل بستاد ايجو ضمن منافسات الجولة 16 من دوري روشن السعودي.

ملخص أهداف مباراة الأهلي والاتفاق

وسجل فيجا الهدف الأول للأهلي في الدقيقة 31 صنع محرز.

وسجل فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة 64 صنعه له بالعبيد وسجل فينالدوم الهدف الأول للاتفاق في الدقيقة 90 وانتهت المباراة 2/1.