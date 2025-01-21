أول صورة لـ بوستر مسلسل «حسبة عمري» رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم - بدأت الفنانة روجينا تصوير مسلسل «حسبة عمري» الذي من المقرر أن تنافس به ضمن مسلسلات رمضان 2025.

تغير اسم مسلسل روجينا

ومسلسل «حسبة عمري» قد مر برحلة طويلة للاستقرار على اسمه النهائي، حيث تغير اسمه عدة مرات وبدأ العمل تحت اسم مؤقت «فنجان نابليون» ليتغير بعدها إلى «حقي وحقك» حتى استقر صناع المسلسل على اسمه النهائي «حسبة عمري».

ابطال مسلسل «حسبة عمري»

مسلسل «حسبة عمري» من بطولة عمرو عبد الجليل وروجينا ومحمد رضوان ومحمود البزاوي ونادين ومن تأليف محمود عزت وإخراج مي ممدوح.

قصة مسلسل «حسبة عمري»

يناقش المسلسل قضايا المرأة من خلال قصة مشوقة تتناول رحلة صعود امرأة تتبدل حياتها بشكل كامل بعد اكتشاف سر كبير، الأحداث تتصاعد بجرعة عالية من التشويق والإثارة.

آخر أعمال روجينا

وكان آخر أعمال روجينا هو مسلسل سر إلهى مكون من 15 حلقة، وعرض لأول مرة فى شهر رمضان الماضى 2024، والعمل من بطولة النجمة روجينا، أحمد مجدى، رنا رئيس، مى سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحدينى، صلاح عبد الله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومي سليم، ورشا مهدي، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.