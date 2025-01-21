الدوري الإنكليزي (22)… نتائج وترتيب

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

انتهت فجر اليوم، الثلاثاء، منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…

تشيلسي × وولفرهامبتون 3-1

إيفرتون × توتنهام هوتسبير 3-2

مانشستر يونايتد × برايتون 1-3

نوتينغهام فورست × ساوثهامبتون 3-2

إبسويتش تاون × مانشستر سيتي 0-6

نيوكاسل يونايتد × بورنموث 1-4

وست هام يونايتد × كريستال بالاس 0-2

ليستر سيتي × فولهام 0-2

برينتفورد × ليفربول 0-2

آرسنال × أستون فيلا 2-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (22)

1- ليفربول: 50 نقطة

2- آرسنال: 44 نقطة

3- نوتينغهام فورست: 44 نقطة

4- تشيلسي: 40 نقطة

5- مانشستر سيتي: 38 نقطة

6- نيوكاسل: 38 نقطة