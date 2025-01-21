نشكركم على متابعتكم خبر الدوري الإنكليزي (22)… نتائج وترتيب على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج
انتهت فجر اليوم، الثلاثاء، منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم، وفيما يلي النتائج الكاملة لمباريات هذه الجولة…
تشيلسي × وولفرهامبتون 3-1
إيفرتون × توتنهام هوتسبير 3-2
مانشستر يونايتد × برايتون 1-3
نوتينغهام فورست × ساوثهامبتون 3-2
إبسويتش تاون × مانشستر سيتي 0-6
نيوكاسل يونايتد × بورنموث 1-4
وست هام يونايتد × كريستال بالاس 0-2
ليستر سيتي × فولهام 0-2
برينتفورد × ليفربول 0-2
آرسنال × أستون فيلا 2-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (22)
1- ليفربول: 50 نقطة
2- آرسنال: 44 نقطة
3- نوتينغهام فورست: 44 نقطة
4- تشيلسي: 40 نقطة
5- مانشستر سيتي: 38 نقطة
6- نيوكاسل: 38 نقطة