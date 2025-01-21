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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت بث مباشر مباراة النصر ضد الخليج دوري روشن السعودي حصريآ الآن..النصر يواجه الخليج في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي: الموعد والقنوات الناقلة.

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النصر ضد الخليج دوري روشن السعودي بث مباشر اليوم

تشهد الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025 مواجهة مرتقبة بين نادي النصر ونظيره الخليج، في لقاء ينتظره عشاق كرة القدم السعودية بشغف.

المباراة تأتي ضمن منافسات الدوري الذي يشهد صراعًا متزايدًا على الصدارة والمراكز المتقدمة، حيث يسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز لتعزيز موقعه في جدول الترتيب.

موعد مباراة النصر والخليج اليوم بث مباشر

من المقرر أن تقام المباراة اليوم الثلاثاء الموافق 21 يناير 2025. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

✓ 4:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

✓ 5:50 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كما سيستضيف اللقاء استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير.

القنوات الناقلة للمباراة النصر ضد الخليج اليوم

تُعد شبكة قنوات SSC السعودية هي المالك الحصري لحقوق بث مباريات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وستنقل المباراة عبر قناة SSC 1 HD، لتتيح للجماهير متابعة الحدث بجودة عالية.

أما لمتابعي المباريات عبر الإنترنت، يمكنهم مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر منصة شاهد، التي تُوفر خدمة مميزة لعشاق الدوري السعودي.

تشكيل النصر المتوقع أمام الخليج اليوم

يدخل النصر اللقاء بتشكيلة قوية تحت قيادة مدربه، الذي يعتمد على خطة هجومية طموحة. ومن المتوقع أن تكون التشكيلة الأساسية للفريق على النحو التالي:

• حراسة المرمى: بينتو.

• خط الدفاع: سلطان الغنام، محمد سيماكان، إيميريك لابورت، سالم النجعي.

• خط الوسط: عبدالله الخيبري، أوتافيو مونتيرو، مارسيلو بروزوفيتش.

• خط الهجوم: أنديرسون تاليسكا، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

النصر

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي النصر ضد الخليج اليوم

✓ النصر: يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، جمعها من 8 انتصارات، و5 تعادلات، وخسارتين في 15 مباراة.

✓ الخليج: يأتي في المركز السابع برصيد 23 نقطة، حيث حقق 7 انتصارات، وتعادل في مباراتين، وخسر 6 مواجهات.

مباراة هامة للطرفين النصر ضد الخليج دوري روشن السعودي بث مباشر

المباراة تكتسب أهمية كبيرة بالنسبة للنصر، الذي ينافس بقوة على الصدارة، الفوز في هذه المباراة يعزز آماله في تقليص الفارق مع أصحاب المراكز الأولى.

يمتلك الفريق مجموعة من النجوم العالميين، مثل كريستيانو رونالدو وساديو ماني، الذين يُنتظر منهم تقديم أداء مميز يقود الفريق لتحقيق الانتصار.

أما الخليج، فيسعى لمواصلة أدائه المميز هذا الموسم ومحاولة التقدم نحو المراكز الأولى، خاصة مع تقديمه عروضًا قوية في الجولات الماضية.

أجواء متوقعة للمباراة النصر ضد الخليج دوري روشن السعودي بث مباشر

من المتوقع أن تشهد المباراة إثارة وحماسًا كبيرين، نظرًا للتنافسية العالية التي يتميز بها الدوري السعودي هذا الموسم.

وستكون الجماهير على موعد مع عرض كروي مثير، خاصة مع وجود نخبة من أفضل اللاعبين العالميين والمحليين في صفوف الفريقين.

كما تُعد هذه المباراة فرصة للنصر للعودة إلى طريق الانتصارات ومواصلة مطاردة صدارة الدوري.

وفي الوقت ذاته، تمثل اختبارًا حقيقيًا للخليج الذي يسعى لإثبات قدرته على مجاراة الفرق الكبرى وتحقيق نتائج إيجابية تعزز موقفه في جدول الترتيب.

عشاق الكرة السعودية على موعد مع ليلة كروية ممتعة ومثيرة، حيث يلتقي فريقان طموحان يمتلكان كل المقومات لتقديم مباراة على مستوى عالٍ من التنافس والندية.