نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يتفوق على المعادي في دوري المرتبط لكرة اليد مواليد 2004 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق الزمالك لكرة اليد مواليد 2004 على نظيره المعادي بنتيجة 37-26، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، على صالة الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة دوري المرتبط.

وقدم لاعبو الزمالك أداءً مميزًا خلال الشوط الأول الذي انتهى بنتيجة 13 -13، وفي الشوط الثاني سيطر الكوماندوز على مجريات اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 37-26 لصالح الفارس الأبيض.

ومن المقرر، أن يلتقي الفريق مع نظيره دلفي، يوم الأربعاء المقبل، على الصالة المغطاة بالقلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور ذاته.

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: "هاني موسي مديرًا فنيًا، حمادة الروبي مشرفًا على قطاع المرتبط، عادل أبو قريش أخصائيًا للعلاج الطبيعي، حسام عصمت مديرًا إداريًا".