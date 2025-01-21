نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف مفاجآت صادمة بالأرقام في ملف تجديد عقد زيزو مع الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور عن كواليس ملف تجديد عقد أحمد مصطفى زيزو مع نادي الزمالك وكواليس ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الغندور عبر برنامجه ستاد المحور: تواصلنا مع مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك وقال لنا بأن والد زيزو تراجع عن الاتفاق وعن الأرقام المتفق عليها قبل ذلك.

وأضاف: نفس المصدر داخل نادي الزمالك قال لنا بأن والد زيزو عندما تراجع كان بسبب عرض نادي الاتفاق السعودي المغري الذي سيحصل الزمالك على مليون و٥٠٠ ألف دولار، وللاعب ٢ مليون و٥٠٠ ألف دولار في الموسم.

وواصل: على عهدة المصدر المسؤول داخل نادي الزمالك قال لنا بأن والد زيزو أكد على رغبته في الحصول على ١٠٠ مليون جنيه في الموسم بجانب ٥٠ مليون منحة تعاقد و١٠ مليون نسبته كوكيل للاعب في حال رغبتهم في تجديد عقد اللاعب.

وأكمل: تواصلنا مع مصدر مقرب من زيزو وقال لنا بأن إدارة نادي الزمالك هي من تراجعت عن الاتفاق الأول وعرضت منح اللاعب فيلا تحت الإنشاء وسيارة كمنحة تعاقد بجانب عقده السنوي وهذا لم يعجب اللاعب ووكيله.

وتابع: على عهدة المصدر المقرب من زيزو بأنه منح النادي مهلة ٣ أيام لحسم موقفهم من التجديد، قبل اتخاذ قراره النهائي من العروض المقدمة له خصوصا عرض الاتفاق السعودي الذي يضغط مسؤوليه بقوة لحسم الصفقة.