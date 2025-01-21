الرياضة

عاجل| "أخدت 3 حبوب منومة".. اعتراف مثير من كهربا حول ركلة جزاء باتشوكا الضائعة

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عاجل| "أخدت 3 حبوب منومة".. اعتراف مثير من كهربا حول ركلة جزاء باتشوكا الضائعة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث  محمود كهرباء لاعب نادي عن كواليس مباراة باتوشوكا وذلك بعد إضاعته لركلة الجزاء في المباراة التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وجاءت تصريحات كهربا في برنامج الكورة مع فايق والذي يذاع عبر إم بي سي مصر 2: "لا أستطيع التعافي حتى الان من ذلك اليوم، حصلت على 3 أقراص منومة دون علم الطبيب تحدثت مع والدي ونمت وتمنيت أن لا أستيقظ مجددا".

وتابع: "عقب المباراة إمام عاشور أخذ هاتفي وأزال جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي عدا تطبيق واتساب".

وواصل: "ترتيبي كان الرابع بين اللاعبين المسددين لركلات الجزاء في مباراة باتشوكا، وكنت قد قررت تسديدها في منتصف المرمى لا أعرف كيف ضاعت".

واختتم: "في اليوم التالي كدت أنتحر في الصباح رغم ان جتي نحست من الضغط، ووجدت ١٠ الاف رسالة تحتوي السباب لأمي والدعاء عليا".

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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