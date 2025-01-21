نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| "أخدت 3 حبوب منومة".. اعتراف مثير من كهربا حول ركلة جزاء باتشوكا الضائعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث محمود كهرباء لاعب نادي الأهلي عن كواليس مباراة باتوشوكا وذلك بعد إضاعته لركلة الجزاء في المباراة التي أقيمت في ديسمبر الماضي.

وجاءت تصريحات كهربا في برنامج الكورة مع فايق والذي يذاع عبر إم بي سي مصر 2: "لا أستطيع التعافي حتى الان من ذلك اليوم، حصلت على 3 أقراص منومة دون علم الطبيب تحدثت مع والدي ونمت وتمنيت أن لا أستيقظ مجددا".

وتابع: "عقب المباراة إمام عاشور أخذ هاتفي وأزال جميع تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي عدا تطبيق واتساب".

وواصل: "ترتيبي كان الرابع بين اللاعبين المسددين لركلات الجزاء في مباراة باتشوكا، وكنت قد قررت تسديدها في منتصف المرمى لا أعرف كيف ضاعت".

واختتم: "في اليوم التالي كدت أنتحر في الصباح رغم ان جتي نحست من الضغط، ووجدت ١٠ الاف رسالة تحتوي السباب لأمي والدعاء عليا".