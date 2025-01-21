الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21- 1- 2025 والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21- 1- 2025 والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21- 1- 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث عشاق الساحرة المستديلاة عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025إذ تقام العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة × بنفيكا ـ الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD1

ليفربول × ليل الساعة 10 مساءً على قناة  beIN sports HD2

أتلانتا × شتورم الساعة 6 الأربع على قناة  beIN sports HD2 
بولونيا× بوروسيا دورتموند الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD6

اتليتكو مدريد × باير ليفركوزن الساعة 10 مساءً على قناةbeIN sports HD3

كلوب بروج × يوفنتوس الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD4

سرفينا زفيزدا× باريس سان جيرمان الساعة10 مساءً على قناة beIN sports HD7

سلوفان براتيسلافا× شتوتجارت الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD5

مواعيد مباريات الدوري المصري

غزل المحلة × حرس الحدود الساعة 4 على قناة أون تايم سبورتس 1 
الجونة × البنك الساعة 4 على قناة أون تايم سبورتس 2
الإسماعيلي × سموحة الساعة 7 على قناة أون تايم سبورتس 1 
إنبي × طلائع الجيش الساعة 7 على قناة أون تايم سبورتس 2

مواعيد مباريات دوري روشن

الخليج × النصر الساعة 4.50 على قناة SSC Extra 1 HD
الرياض × التعاون الساعة 5.10 على قناةSSC Extra 2 HD
الهلال × الوحدة الساعة 7 على قناة SSC Extra 1HD

ووننقل إليكم عبر  موقع دوت الخليج الرياضي تغطية شاملة لجميع أحداث مبارايات اليوم الإثنين

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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