نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الثلاثاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم أحداث الجولة التاسعة من عمر الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" وذلك بوجود 4 مواجهات قوية.

وباتت المنافسة في هذه النسخة استثنائية، بعد النظام الجديد في الدوري والذي تحول إلى دور واحد ومن ثم مجموعتين من المركز الأول للتاسع من أجل البطولة ومن العاشر للمركز الأخيرة في صراع الهبوط.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق الجولة التاسعة:-

١-الأهلي: ١٨نقطة

٢- الزمالك 17 نقطة

٣- بيراميدز 17 نقطة

٤-سيراميكا كليوباترا: 15 نقطة

٥-المصري البورسعيدي: 15 نقطة

٦-زد: 13 نقطة

٧-البنك الأهلي: 11 نقطة

٨- بتروجيت: 10 نقاط

٩- فاركو: 10 نقاط

١٠- الإسماعيلي: 9 نقاط

١١- الاتحاد السكندري: 9 نقاط

١٢-سموحة: 8 نقاط

١٣- طلائع الجيش: 8 نقاط

١٤- غزل المحلة: 8 نقاط

١٥- إنبي: 7 نقاط

١٦- حرس الحدود: 6 نقاط

١٧-الجونة: 6 نقاط

١٨- مودرن سبورت: 4 نقاط