ترامب يوقع أمرا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:32 صباحاً - وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، وهو القرار الذي من شأنه أن يقطع أحد أكبر مصادر التمويل عن المنظمة الأممية.

وقال ترامب في المكتب البيضاوي، إن "الولايات المتحدة ستنسحب من منظمة الصحة العالمية"، معتبرًا أن الوكالة الأممية "تعاملت بشكل سيئ مع جائحة فيروس كورونا، وأزمات صحية دولية أخرى".

وزعم ترامب أن المنظمة "فشلت في التصرف بشكل مستقل، بعيدًا عن التأثير السياسي للدول الأعضاء"، مضيفًا أنها "طالبت بمدفوعات باهظة بشكل غير عادل من الولايات المتحدة، والتي لا تتناسب مع المبالغ التي قدمتها دول أخرى أكبر، مثل الصين".

وأضاف ترامب مخاطبًا الصحفيين خلال التوقيع على القرار: "لقد خدعتنا منظمة الصحة العالمية، والجميع يخدعون الولايات المتحدة.. لن يحدث هذا بعد الآن".

وتعد الولايات المتحدة أكبر داعم مالي لمنظمة الصحة العالمية، حيث تساهم بنحو 18% من إجمالي تمويلها. وكانت أحدث ميزانية للمنظمة لمدة عامين (2024-2025)، 6.8 مليار دولار.

وحاول ترامب خلال ولايته الأولى الانسحاب من المنظمة خلال الأشهر الأخيرة له في ولايته الأولى، لكن تنفيذ هذا القرار تعثر بسبب قانون قديم في الكونجرس يلزم الرئيس بتقديم إشعار قبل عام، ليقرر الرئيس السابق جو بايدن إلغاءه.

وتنفي منظمة الصحة العالمية بشدة ادعاء ترامب بأنها "ساعدت جهود الصين لتضليل العالم بشأن أصول فيروس كورونا"، وتقول إنها تواصل الضغط على بكين لمشاركة البيانات لتحديد ما إذا كان كوفيد-19 نشأ من اتصال بشري بحيوانات مصابة، أو بسبب تسرب من مختبر محلي.

وأدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، أمس الاثنين، في العاصمة الأمريكية واشنطن.

وفى اليوم الأول لرئاسته وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهواء مباشرة أوراقًا لإلغاء عدد من الأوامر التنفيذية التي أصدرها سلفه جو بايدن، وذلك من بين نحو 80 قرارًا أعلن عزمه إلغائها، من بينهم العفو عن نحو 1,500 شخص من أنصاره شاركوا باقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير عام 2021 في محاولة منهم لتعطيل المصادقة على انتخاب جو بايدن رئيسا عام 2020.