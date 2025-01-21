شاي الكومبوتشا: فوائد صحية محتملة وطريقة التحضير والمخاطر

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:56 مساءً - متابعة- بتول ضوا

شاي الكومبوتشا هو مشروب مخمر اكتسب شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، يُعرف بمذاقه المنعش وفوائده الصحية المحتملة. يُصنع هذا المشروب عن طريق تخمير الشاي (عادةً الشاي الأسود أو الأخضر) مع السكر ونوع خاص من البكتيريا والخمائر يُعرف باسم “فطر الكومبوتشا” أو “السكوبي” (SCOBY – Symbiotic Culture Of Bacteria and Yeast). في هذا المقال، سنتناول كل ما تحتاج معرفته عن شاي الكومبوتشا، من فوائده المحتملة وطريقة تحضيره إلى المخاطر المحتملة.

الكومبوتشا هو مشروب مخمر تقليدي يعود أصله إلى الصين أو روسيا. يتم إنتاجه عن طريق إضافة فطر الكومبوتشا (وهو عبارة عن مستعمرة تكافلية من البكتيريا والخمائر) إلى الشاي المحلى. خلال عملية التخمير، تستهلك الكائنات الحية الدقيقة السكر، مما ينتج عنه مشروب غازي قليلًا وحمضي قليلًا يحتوي على مجموعة متنوعة من المركبات، مثل الأحماض العضوية والإنزيمات والبروبيوتيك.

على الرغم من أن الأبحاث العلمية حول فوائد الكومبوتشا لا تزال محدودة، إلا أن هناك بعض الدراسات التي تشير إلى فوائد محتملة، منها:

مصدر للبروبيوتيك: يحتوي الكومبوتشا على بكتيريا مفيدة تُعرف باسم البروبيوتيك، والتي قد تُساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتعزيز المناعة.

غني بمضادات الأكسدة: يحتوي الشاي المُستخدم في صناعة الكومبوتشا على مضادات أكسدة تُساعد في حماية الخلايا من التلف.

قد يُساعد في التحكم في مستويات السكر في الدم: بعض الدراسات الأولية تشير إلى أن الكومبوتشا قد يُساعد في تحسين حساسية الأنسولين وخفض مستويات السكر في الدم.

قد يُساعد في خفض الكوليسترول: هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الكومبوتشا قد يُساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار.

تحضير الكومبوتشا في المنزل يتطلب بعض الأدوات والمكونات، ولكن العملية بسيطة نسبيًا:

المكونات:

شاي (أسود أو أخضر)

سكر

ماء مُفلتر

فطر الكومبوتشا (سكوبي)

سائل بادئ (كومبوتشا مُخمّر سابقًا)

اغلي الماء وأضف أكياس الشاي والسكر.

اترك الشاي ينقع لمدة 10-15 دقيقة.

أزل أكياس الشاي واترك الشاي يبرد تمامًا.

صب الشاي المُبرد في وعاء زجاجي نظيف.

أضف سائل البادئ وفطر الكومبوتشا.

غطِ الوعاء بقطعة قماش قطنية أو منشفة ورقية وثبتها بشريط مطاطي.

اترك الوعاء في مكان دافئ ومظلم لمدة 7-30 يومًا، حسب درجة الحرارة والذوق المرغوب.

بعد انتهاء التخمير، أزل فطر الكومبوتشا واحتفظ به مع قليل من السائل البادئ لصنع دفعات جديدة.

يمكنك إضافة نكهات مختلفة للكومبوتشا المُخمّر، مثل الفواكه أو الأعشاب.

على الرغم من فوائده المحتملة، هناك بعض المخاطر التي يجب أخذها في الاعتبار: