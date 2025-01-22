نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتلتيكو مدريد يقلب تأخره إلى فوز قاتل أمام باير ليفركوزن بفضل ثنائية جوليان ألفاريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح أتلتيكو مدريد في خطف ثلاث نقاط ثمينة من باير ليفركوزن وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وبهذه النتيجة، يحتل يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في مجموعة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة بينما يحتل باير ليفركوزن المركز السادس في المجموعة برصيد 13 نقطة.

جاء الشوط الأول متكافئا ومتواضعا من كلا الجانبين الذان حاولا خطف هدف التقدم حتى نجح باير ليفركوزن في خطف الهدف الأول في اللقاء في الدقيقة 46 عن طريق هينكابي الذي تصدى لركلة ركنية ببراعة وسدد الكرة في الجانب الأيمن لمرمى أتلتيكو مدريد.

وفي الشوط الثاني، نجح أتلتيكو مدريد في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 52 عن طريق جوليان ألفاريز الذي راوغ حارس مرمى باير ليفركوزن داخل منطقة الجزاء ويسجل الكرة في الجانب الأيمن لمرمى باير ليفركوزن.

شن كلا الجانبين الكثير من الهجمات الخطيرة طوال أحداث الشوط الثاني حتى نجح لاعبو أتلتيكو مدريد في خطف هدف الفوز في الدقيقة 90 من عمر المباراة عن طريق جوليان ألفاريز الذي راوغ العديد من مدافعي باير ليفركوزن وأطلق تسديدة صاروخية لتستقر الكرة في شباك باير ليفركوزن لتنتهي المباراة بفوز أتلتيكو مدريد على باير ليفركوزن بهدفين مقابل هدف.