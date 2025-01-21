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أحمد جودة - القاهرة - أعلن كلا من أتلتيكو مدريد الإسباني وباير ليفركوزن الألماني عن تشكيلتهما وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد وباير ليفركوزن في دوري أبطال أوروبا

يخوض باير ليفركوزن مواجهة أتلتيكو مدريد وهو في قمة الثقة، حيث حصد 13 نقطة من ست مباريات في دور المجموعات مما يدعم آماله في الوصول إلى مرحلة خروج المغلوب.

كما يطمح أتلتيكو مدريد الذي يمتلك 13 نقطة أيضًا في التأهل، حيث يمر الروخيبلانكوس بفترة جيدة بالرغم من الخسارة المفاجئة في آخر مباراة أمام ليجانيس بهدف نظيف بعدما كان في سلسلة انتصارات رائعة وصلت إلى 15 مباراة متتالية.

من المقرر أن يخوض أتليتيكو مدريد المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا، لينجليت، جيمينيز، جالان

خط الوسط: لورينتي، باريوس، ديبول، سيميوني

خط الهجوم: ألفاريز، جريزمان

من المقرر أن يخوض باير ليفركوزن المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: كوفار

خط الدفاع: تابسوبا، تاه، هينكابي

خط الوسط: تشاكا، موكيلي، جريمادو، بالاسيوس

خط الهجوم: فريمبونج، فيرتز، تيلا