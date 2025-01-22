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دوري أبطال أوروبا- الجولة السابعة.. النتائج الكاملة لمباريات الثلاثاء

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دوري أبطال أوروبا- الجولة السابعة.. النتائج الكاملة لمباريات الثلاثاء

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بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الثلاثاء، تسع مباريات في الجولة السابعة وما قبل الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفيما يلي نتائج المباريات:

أتلانتا × شتورك غراتس 5-0
موناكو × أستون فيلا 1-0
ليفربول × ليل 2-1
بولونيا × بوروسيا دورتموند 2-1
أتلتيكو مدريد × باير ليفركوزن 2-1
كلوب بروج × جوفنتوس 0-0
بنفيكا × برشلونة 4-5
سيرفينا زفيزدا × آيندهوفن 2-3
سلوفانبراتيسلافت × شتوتغارت 1-3

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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