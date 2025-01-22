دوري أبطال أوروبا- الجولة السابعة.. النتائج الكاملة لمباريات الثلاثاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 12:56 صباحاً - أقيمت أمس، الثلاثاء، تسع مباريات في الجولة السابعة وما قبل الأخيرة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا بكرة القدم، وفيما يلي نتائج المباريات:

أتلانتا × شتورك غراتس 5-0

موناكو × أستون فيلا 1-0

ليفربول × ليل 2-1

بولونيا × بوروسيا دورتموند 2-1

أتلتيكو مدريد × باير ليفركوزن 2-1

كلوب بروج × جوفنتوس 0-0

بنفيكا × برشلونة 4-5

سيرفينا زفيزدا × آيندهوفن 2-3

سلوفانبراتيسلافت × شتوتغارت 1-3