نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة عقب الفوز على ليل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول من تحقيق الفوز على نظيره ليل الفرنسي، بهدفين مقابل هدف وحيد، خلال المباراة القوية التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي

ومن المقرر أن يلتقي فريق ليفربول مع نظيره إبساويتش تاون، يوم 25 من شهر يناير الجاري الموافق السبت المقبل، على ملعب أنفليد معقل الريدز.

وستنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد إبساويتش تاون، في تمام الساعة الخامسة مساءا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إبسويتش تاون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس للقطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.