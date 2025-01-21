العالم اليوم - توقعات بقرارين هامين من ترامب لصالح إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر توقعات بقرارين هامين من ترامب لصالح إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:25 صباحاً - ذكر موقع "والا نيوز" يوم الإثنين نقلا عن السفير الإسرائيلي في واشنطن أنه من المتوقع أن يرفع الرئيس الأميريكي دونالد ترامب خلال أيام الحظر الذي فرضته الإدارة السابقة على توريد قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل.

وأضاف السفير مايك هرتسوغ في مقابلة مع الموقع أن من المتوقع أيضا أن يلغي ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة جو بايدن السابقة على مستوطنين إسرائيليين متهمين بشن هجمات عنيفة على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال بعد تنصيب ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة: ""أعتقد أن عملنا معا من جديد سيرتقي بالتحالف الأميركي الإسرائيلي إلى قمم عظيمة".

وتابع "بالنيابة عن شعب إسرائيل، أريد أيضا أن أشكرك على جهودك في المساعدة في تحرير الرهائن الإسرائيليين".

وأكد على التطلع "إلى العمل معك على إعادة الرهائن المتبقين وتدمير قدرات حماس العسكرية وإنهاء حكمها السياسي في غزة وضمان ألا تشكل غزة أبدا تهديدا لإسرائيل من جديد".

وكان مسؤول إسرائيلي قد قال لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن هناك خططا لزيارة نتنياهو لواشنطن والاجتماع مع ترامب.

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن الاجتماع بين نتنياهو وترامب سيكون "في الأسابيع المقبلة".

وذكر المسؤول أن نتنياهو وترامب سيناقشان تطبيع العلاقات بين إسرائيل واالسعودية، والبرنامج النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار الجاري بين إسرائيل وحركة حماس وصفقة الرهائن".