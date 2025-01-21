برشلونة يستهدف التعاقد مع دوسان فلاهوفيتش

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع المهاجم الصربي، دوسان فلاهوفيتش، لاعب يوفنتوس، خلال الفترة القادمة.

ويبحث نادي برشلونة عن تعزيز خط هجومه، خاصة أن عقد مهاجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، ينتهي صيف 2026، وهناك شكوك حول استمراره مع الفريق.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن دوسان فلاهوفيتش ظهر ضمن قائمة الخطط التي يدرسها النادي الكتالوني لتعزيز هجوم الفريق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن برشلونة سيحاول ضم مهاجم يوفنتوس إذا قرر مغادرة ناديه في نهاية الموسم الحالي، ولكنه سيواجه منافسة قوية حيث يرغب آرسنال كذلك بضم اللاعب.

خلال الموسم الحالي، شارك دوسان فلاهوفيتش في 17 مباراة في الدوري الإيطالي مع اليوفي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم تمريرة حاسمة.