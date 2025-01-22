جوليان ألفاريز يقود أتلتيكو مدريد لتجاوز باير ليفركوزن

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 12:56 صباحاً - حقق أتلتيكو مدريد فوزاً صعباً على باير ليفركوزن، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

ثنائية الفريق المدريدي حملت توقيع جوليان ألفاريز (د52، د90)، فيما سجل بييرو هينكابي (د45+1) هدف ليفركوزن الوحيد.

بهذا الفوز، رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد باير ليفركوزن عند 13 نقطة في المركز السادس.