ليفربول يستمر بالعلامة الكاملة بعد تفوقه على ليل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 12:56 صباحاً - تغلب ليفربول على نظيره ليل، بنتيجة 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

ثنائية الريدز حملت توقيع كل من محمد صلاح (د34)، وهاري إيليوت (د67)، فيما أحرز جوناثان ديفيد (د62) هدف الفريق الفرنسي.

هذا الفوز هو السابع توالياً للريدز، ليستمر بالصدارة بالعلامة الكاملة ويرفع رصيده إلى 21 نقطة، ويضمن حضوره في ثمن نهائي البطولة، فيما توقف ليل عند 13 نقطة في المركز الحادي عشر.