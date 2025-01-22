برشلونة يحقق فوزاً مثيراً على بنفيكا ويضمن التأهل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 22 يناير 2025 12:56 صباحاً - حقق برشلونة فوزاً مثيراً على نظيره بنفيكا، بنتيجة 5-4، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.

خماسية البارسا حملت توقيع كل من ليفاندوفسكي “هدفين” (د13، د78) من ركلتي جزاء، رافينيا “هدفين” (د64، د90+5)، إريك جارسيا (د86).

فيما سجل أهداف بنفيكا كل من فانجيليس بافليديس “هاتريك” (د2، د22، د30 من ركلة جزاء)، ورونالد أراوخو (د68) بالخطأ في مرماه.

بهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثاني ويضمن تأهله إلى ثمن نهائي البطولة، فيما تجمد رصيد بنفيكا عند 10 نقاط في المركز 18.