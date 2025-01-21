الدوري الإسباني: فياريال يسحق ريال مايوركا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:56 صباحاً - سحق فريق فياريال ريال ضيفه ريال مايوركا وغلبه بأربعة أهداف دون مقابل في ختام مباريات المرحلة العشرين من الدوري الإسباني بكرة القدم.

سجل أهداف فياريال كل من لوغان كوستا (د 20) وأليخاندرو باينا رودريغيز (د 24) ودانيال باريخو (د 26) ويريمي بينو (د 28).

ورفع فياريال رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس،وبقي رصيد ريال مايوركا 30 نقطة في المركز السادس.