بيان من الإدارة الجديدة في سوريا تهنئ فيه الرئيس دونالد ترامب على تنصيبه

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:00 صباحاً - بالنيابة عن قيادة وشعب الجمهورية العربية السورية، أهنئ السيد دونالد ترامب على تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة الأمريكية السابع والأربعين. إن اختياره هو شهادة على الثقة التي وضعها الشعب الأمريكي في قيادته.

لقد جلب العقد الماضي معاناة هائلة لسوريا، حيث أدى الصراع إلى تدمير أمتنا وزعزعة استقرار المنطقة. ونحن على ثقة من أنه الزعيم القادر على جلب السلام إلى الشرق الأوسط واستعادة الاستقرار في المنطقة.

ونحن نتطلع إلى تحسين العلاقات بين بلدينا على أساس الحوار والتفاهم. ونحن على ثقة بأن الولايات المتحدة وسوريا، تحت قيادة هذه الإدارة، سوف تغتنمان الفرصة لتشكيل شراكة تعكس تطلعات البلدين.

ونحن نعرب عن تمنياتنا القلبية له بالنجاح في منصبه كرئيس وللشعب الأمريكي بالقوة والازدهار الدائمين.