الدوري الإنكليزي: تشيلسي يتجاوز وولفرهامبتون

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:56 صباحاً - اختتم فريق تشيلسي مباريات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي بكرة القدم، بالفوز على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل ثلاثية البلوز كل من توسين أدارابيويو (د 24) ومارك كوكوريلا (د 60) ونوني مادويكي (د 65)، وسجل هدف وولفرهامبتون مات دوهيرتي (د45).

ورفع تشيلسي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الرابع، وبقي رصيد وولفرهامبتون 16 نقطة في المركز السابع عشر.