مخاطر التعرض لعضة القطط على صحة الجسم

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:56 صباحاً - متابعة- يوسف اسماعيل

في عالمنا اليوم ، حيث تعد القطط من أكثر الحيوانات الأليفة شيوعًا، لا يمكن إنكار الارتباط الوثيق بين البشر والقطط. هذه المخلوقات الأليفة والمدلَّلة قد تكون في الواقع أكثر خطورة مما نتوقع.

ففي هذا المقال سنستكشف بالتفصيل التأثيرات الجانبية الخطيرة لعضة القطط والمخاطر الصحية المحتملة المصاحبة لها.

أولاً، من المهم أن ندرك أن عضة القطط ليست مجرد خدش بريء. في الواقع، يمكن أن ينتج عنها إصابات خطيرة وعواقب صحية طويلة الأمد. فعضة القطط تنطوي على مخاطر عدوى البكتيريا والفيروسات المختلفة، مثل داء القطط والتهاب المفاصل التفصلي والتهاب الجلد البكتيري. هذه الإصابات قد تتطلب علاجات طبية مكلفة ومطولة وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

علاوة على ذلك، عضة القطط يمكن أن تؤدي إلى تلوث الجروح بالبكتيريا والفطريات، مما قد يؤدي إلى التهابات خطيرة وتأخير الشفاء. في بعض الحالات المتطرفة، قد تصل هذه الالتهابات إلى درجة الفشل العضوي أو حتى الوفاة. لذلك من الضروري أن نعالج عضات القطط على الفور وبشكل صحيح لتجنب هذه المضاعفات الخطيرة.

بالإضافة إلى المخاطر الصحية المباشرة، عضة القطط يمكن أن تؤدي إلى مشاكل نفسية أيضًا. فالخوف من القطط وعدم الثقة بها بعد تجربة عضة قد يؤدي إلى اضطرابات القلق والاكتئاب. كما أن الندبات والتشوهات الناتجة عن عضات القطط قد تؤثر على الصحة النفسية للشخص وتؤثر على ثقته بنفسه.

ومن الجدير بالذكر أن الأطفال هم الأكثر عرضة لخطر عضة القطط بسبب سلوكهم العفوي وقربهم من الحيوانات الأليفة. لذا يجب على الوالدين توعية الأطفال بالتعامل الآمن مع القطط وتعليمهم كيفية تجنب المواقف التي قد تؤدي إلى عضة.