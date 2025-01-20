نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل مفاوضاته مع بن شرقي ويبحث عن صفقات أجنبية جديدة في الميركاتو الشتوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبذل مسؤولو النادي الأهلي جهودًا مكثفة في التفاوض مع أشرف بن شرقي، لاعب الريان القطري، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في إطار سعيهم لتعزيز مركز الجناح.

ويرتبط التعاقد مع اللاعب بالاتفاق على راتبه السنوي، حيث يطلب بن شرقي أكثر من 1.5 مليون دولار، بالإضافة إلى التوصل لاتفاق مع نادي الريان بشأن انتقاله.

وفي نفس السياق، يواصل الأهلي بحثه عن ضم اثنين أو ثلاثة لاعبين أجانب لتعزيز صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي، حيث يتفاوض مع عدة لاعبين أجانب حاليًا.

من جانب آخر، طلب التونسي علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي، من إدارة ناديه اتخاذ قرار نهائي بشأن قيده في قائمة الفريق خلال يناير الجاري، وذلك ليتمكن من تحديد خطواته المستقبلية بناءً على موقف النادي.