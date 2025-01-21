مال وأعمال

وزير البترول يبحث مع آباتشي العالمية خطط حفر آبار جديدة

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  • وزير البترول يبحث مع آباتشي العالمية خطط حفر آبار جديدة 6/10
  • وزير البترول يبحث مع آباتشي العالمية خطط حفر آبار جديدة 7/10
  • وزير البترول يبحث مع آباتشي العالمية خطط حفر آبار جديدة 8/10
  • وزير البترول يبحث مع آباتشي العالمية خطط حفر آبار جديدة 9/10
  • وزير البترول يبحث مع آباتشي العالمية خطط حفر آبار جديدة 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير البترول يبحث مع آباتشي العالمية خطط حفر آبار جديدة من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:15 صباحاً - دوت الخليج_ التقي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جريج ماكدانيال نائب رئيس شركة اباتشي العالمية ومديرها العام في مصر.

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تناول اللقاء جهود التعاون المشترك في استكشاف وإنتاج البترول والغاز بالصحراء الغربية، في إطار الشراكة بين قطاع البترول والشركة الأمريكية التي تعد  اكبر منتج للزيت الخام في قطاع البترول .

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واستعرض الجانبان الخطط المنفذة مؤخرًا لحفر آبار جديدة والخطط والبرامج المستهدفة في ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة في الشراكة بين الجانبين بعد الاتفاق علي ضخ استثمارات جديدة، لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بالصحراء الغربية، في ضوء الحوافز الاستثمارية التي يقدمها قطاع البترول، والتوسع في أعمال الشركة بالحصول علي مناطق استكشافية جديدة.

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وأكد المهندس كريم بدوي، خلال اللقاء أهمية الإسراع بخطط حفر الآبار للمساهمة في زيادة الإنتاج المحلي كأولوية قصوي في استراتيجية عمل الوزارة.

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وأكد بدوي أهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة وعدم الحيود عنها، مثمناً الأداء المتميز في هذا المجال في مناطق امتياز الشركة، من خلال شركة خالدة للبترول كيان العمليات المشترك بين قطاع البترول واباتشي .

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وأشار نائب رئيس اباتشي إلى اهتمام الشركة بالتعاون مع قطاع البترول لتنفيذ برامج العمل لزيادة الإنتاج من البترول والغاز، فضلاً عن دعم الاستدامة البيئية ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة وخفض الانبعاثات .

حضر اللقاء المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس ايهاب رجائي وكيل أول الوزارة للإنتاج، والمهندس معتز عاطف وكيل الوزارة لمكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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