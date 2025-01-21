العالم اليوم - مكاسب الرعاية الصحية والقطاع المالي تحد من خسائر أسهم أوروبا

انتم الان تتابعون خبر مكاسب الرعاية الصحية والقطاع المالي تحد من خسائر أسهم أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 12:25 مساءً - شهدت الأسهم الأوروبية استقرارا، خلال تعاملات الثلاثاء المبكرة، إذ عوض ارتفاع أسهم الرعاية الصحية والخدمات المالية تأثير خسائر أوسع نطاقا ناجمة عن الضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد تنصيبه.

واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 524.15 نقطة بحلول الساعة 0825 بتوقيت غرينتش، بحسب بيانات وكالة رويترز.

وارتفع قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.4 بالمئة مدعوما بصعود سهم أبردين البريطانية لإدارة الأصول 7.7 بالمئة بعد تسجيل الشركة تدفقات داخلة صافية في الربع الرابع.

وتقدم قطاع الرعاية الصحية ذو الثقل 0.4 بالمئة مع صعود سهم شركة الأدوية نوفو نورديسك 1.5 بالمئة.

ولم يفرض ترامب أي رسوم جمركية في اليوم الأول من ولايته الرئاسية الثانية، لكنه كشف عن خطط لمعالجة العجز التجاري الأميركي عبر إجراءات يفرضها على الاتحاد الأوروبي إما من خلال الرسوم الجمركية أو المزيد من صادرات الطاقة.

وتعرضت شركات صناعة السيارات لضغوط، وانخفض مؤشرها الفرعي 0.9 بالمئة. وألغى ترامب أمرا تنفيذيا صدر عام 2021 سعى إلى أن يكون نصف المركبات الجديدة المباعة في الولايات المتحدة بحلول عام 2030 كهربائية.

وهوى سهم أورستد لتطوير محطات طاقة الرياح البحرية 15.3 بالمئة بعد أن أعلنت الشركة عن رسوم انخفاض قيمة بلغت 12.1 مليار كرونة دنمركية (1.69 مليار دولار) تتعلق بمحفظتها في الولايات المتحدة.

وتراجعت أسهم شركات أخرى لطاقة الرياح، مثل سهم فيستاس ويند سيستمز الذي انخفض 4.7 بالمئة وسهم نوردكس الذي هبط 3.6 بالمئة، بعدما علق ترامب التأجير الاتحادي لطاقة الرياح البحرية في انتظار مراجعة بيئية واقتصادية.