أيهما أفضل لبشرتك .. ماء الكمون أم ماء بذور الشيا؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يعتبر ماء الكمون وبذور الشيا من العناصر الطبيعية التي تعزز صحة البشرة، حيث يحتوي كل منهما على مضادات الأكسدة والمعادن المفيدة.

وحتوي ماء الكمون على البوتاسيوم والمنجنيز، بينما تتميز بذور الشيا بغناها بالأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات.

يتميز ماء الكمون بمحتواه الغني من مضادات الأكسدة والمعادن والفيتامينات، مما يساهم في:

– تنقية البشرة: يعمل على إزالة السموم من الجسم، مما يمنح البشرة مظهرًا أكثر إشراقًا ونقاءً.

– تحسين صحة الشعر: يضفي لمعانًا وقوة على الشعر.

– نتائج سريعة: يظهر تأثير شرب كوب من ماء الكمون صباحًا (مع ملعقتين صغيرتين من الكمون) في غضون 3-4 أسابيع.

تتميز بذور الشيا بخصائص فريدة تشمل:

– تحسين نسيج البشرة: تحتوي على الأحماض الدهنية الأساسية التي تساعد في تقليل الالتهابات وتحسين مرونة الجلد.

– حماية البشرة: توفر حماية ضد أضرار الأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية.

– تقليل علامات الشيخوخة: تعزز إنتاج الكولاجين، مما يساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.