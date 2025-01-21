طريقة عمل المسحب المقلي في المنزل: وصفة خطوة بخطوة لوجبة لذيذة ومقرمشة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 03:56 مساءً - هل تبحثين عن وصفة سهلة وسريعة لتحضير وجبة دجاج مقلية لذيذة؟ لا تبحثي أكثر! المسحب المقلي هو أحد الأطباق المفضلة لدى الكثيرين، وبتحضيره في المنزل يمكنكِ التحكم في المكونات وضمان جودته. في هذا المقال، سنقدم لكِ طريقة عمل المسحب المقلي خطوة بخطوة، لتتمتعي بوجبة شهية ومقرمشة.

المكونات:

صدور دجاج منزوعة العظم والجلد

ملح

فلفل أسود

بابريكا

كاري

زنجبيل بودر

ثوم بودر

بصل بودر

بيض

دقيق

بقسماط

زيت للقلي

طريقة التحضير:

تتبيلة الدجاج: قطعي صدور الدجاج إلى شرائح طولية واخلطيها مع جميع التوابل حتى تتجانس. اتركي الدجاج يتبل لمدة نصف ساعة على الأقل.

التغليف: حضري ثلاثة أطباق: واحد للدقيق، والثاني للبيض المخفوق، والثالث للبقسماط. اغمس كل قطعة دجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

القلي: سخني الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة. اقلي قطع الدجاج حتى يصبح لونها ذهبيًا ومقرمشًا.

التقديم: صفي الدجاج على ورق مطبخ لامتصاص الزيت الزائد. قدمي المسحب ساخنًا مع الأرز الأبيض أو البطاطس المقلية والصوص المفضل لديكِ.

نصائح إضافية:

التوابل: يمكنكِ تعديل كمية التوابل حسب ذوقكِ.

الدقيق: يمكنكِ إضافة القليل من الباكينج بودر إلى الدقيق لجعل القشرة أكثر هشاشة.

الزيت: استخدمي زيتًا نباتيًا عالي درجة الحرارة للقلي.

التقديم: يمكنكِ تقديم المسحب مع صلصات مختلفة مثل صلصة الطماطم أو صلصة الثوم.

فوائد عمل المسحب في المنزل:

تحكم كامل بالمكونات: يمكنكِ اختيار مكونات طازجة وعالية الجودة.

وجبة صحية: يمكنكِ التحكم في كمية الزيت المستخدمة.

مذاق لذيذ: يمكنكِ تخصيص النكهة حسب ذوقكِ.