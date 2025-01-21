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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز الأوروبية تتراجع قبيل تنصيب ترامب من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:15 صباحاً - _ شهدت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية انخفاضاً قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الإثنين. يترقب المشاركون في السوق التأثيرات المحتملة للسياسات المستقبلية على السوق.
من المتوقع أن يوقع ترامب على عدد من الأوامر التنفيذية بعد أدائه اليمين الدستورية. قد يشمل ذلك إلغاء الوقف الحالي على التصاريح الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
كما يُتوقع أن يؤثر تعامل الرئيس المنتخب مع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي بشكل كبير على إمدادات الغاز.
في الوقت نفسه، يُقال إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي كجزء من مجموعة جديدة من العقوبات ضد الكرملين.
تداول العقد القياسي Dutch Title Transfer Facility (TTF) بانخفاض قدره 1.5% عند 46.17 يورو لكل ميجاواط ساعة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 4.5% خلال الشهر بسبب النفاد السريع للمخزونات.
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