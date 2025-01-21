مال وأعمال

أسعار الغاز الأوروبية تتراجع قبيل تنصيب ترامب

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  • أسعار الغاز الأوروبية تتراجع قبيل تنصيب ترامب 2/10
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  • أسعار الغاز الأوروبية تتراجع قبيل تنصيب ترامب 5/10
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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الغاز الأوروبية تتراجع قبيل تنصيب ترامب من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:15 صباحاً - _ شهدت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية انخفاضاً قبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب يوم الإثنين. يترقب المشاركون في السوق التأثيرات المحتملة للسياسات المستقبلية على السوق.

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من المتوقع أن يوقع ترامب على عدد من الأوامر التنفيذية بعد أدائه اليمين الدستورية. قد يشمل ذلك إلغاء الوقف الحالي على التصاريح الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال.

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كما يُتوقع أن يؤثر تعامل الرئيس المنتخب مع العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي بشكل كبير على إمدادات الغاز.

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في الوقت نفسه، يُقال إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض قيود على استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي كجزء من مجموعة جديدة من العقوبات ضد الكرملين.

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تداول العقد القياسي Dutch Title Transfer Facility (TTF) بانخفاض قدره 1.5% عند 46.17 يورو لكل ميجاواط ساعة. وعلى الرغم من هذا الانخفاض، إلا أنه لا يزال مرتفعاً بنسبة 4.5% خلال الشهر بسبب النفاد السريع للمخزونات.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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