وزير الخارجية يدعو الشركات البلجيكية لزيادة حجم استثماراتها…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يناير 2025 10:17 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى بروكسل مع كبار مسئولي الشركات البلجيكية، حيث التقى مع “كريستوف واترشوت” مدير عام شركة ميناء أنتورب البلجيكية، و”لوك فاندنلك” الرئيس التنفيذي لشركة “ديمي”.

حث الوزير الشركتين علي زيادة حجم استثماراتها في مصر للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية فى مصر، مستعرضاً الإجراءات التى اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال في مصر ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

كما أبرز الوزير اهتمام الحكومة المصرية بجذب مزيد من الشركات البلجيكية التى تعمل في قطاعات الطاقة النظيفة والخضراء ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، مؤكداً على أن الدولة حريصة على المضي قدماً في مشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بميناء جرجوب.

وتناول وزير الخارجية تطلع مصر لتصبح مركزاً لتوطين الصناعات الأوروبية، منوهاً إلى أهمية العمل المشترك لتحقيق مزيد من الاندماج بين الموانئ المصرية والأوروبية.

كما استعرض الوزير الإمكانات والمزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأوروبيين، مشيراً إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفاً فيها للتصدير أيضاً إلى الأسواق الأفريقية.