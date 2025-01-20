وزير الاستثمار يتوجه لمدينة دافوس للمشاركة بفعاليات المنتدى…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 20 يناير 2025 08:10 مساءً - توجه المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمدينة دافوس السويسرية للمشاركة بفعاليات النسخة 55 من المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يناقش أبرز التحديات العالمية الحالية والمستقبلية.

ويشارك بالمنتدى عدد كبير من القيادات العالمية في مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا والسياسة والمجتمع، ويعقد تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، ويناقش القضايا الاقتصادية والتكنولوجية والبيئية الراهنة وسبل إيجاد حلول لها.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير بعدد كبير من الوزراء وممثلي مجتمع المال والأعمال العالميين المشاركين بالمنتدى لاستعراض الفرص والمقومات الاستثمارية في مصر، وكذا التدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا والمتعلقة بالسياسات المالية والنقدية والتجارية للتيسير على المستثمرين وتيسير منظومة التصدير والاستيراد، وذلك بهدف جذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصري وزيادة معدلات التجارة الخارجية.