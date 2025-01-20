خاص| بعد شائعات بيعه أثاث منزله.. إحسان التركي يكشف الحقيقة

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان القدير إحسان التركي التريند خلال الآونة الأخيرة، بعدما تم تداول بعض الشائعات عن بيعه لأثاث منزله وسيارته بسبب سوء الظروف المادية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة بسبب قلة الأعمال الفنية التي تعرض عليه.

وحرص الفنان إحسان التركي على الرد عن تلك الشائعات من خلال “دوت الخليج الفني” قائلًا:" لا أنا بيعت شقتي وعربيتي عشان كنت ساكن في شقة كبيرة جدًا في مصر الجديدة، وجيت نقلت في شقة أصغر فكان لأزم أبيع بعض حاجات من البيت".

وعن موقف نقابة المهن التمثيلية من الأزمة التي يمر بها، علق قائلًا:"النقابة بمقصرتش وبيسالوا عليا وبيحاولوا يساعدوني بأي وسيلة".

وأضاف الفنان القدير أن الأمر أشبه بـ«مؤامرة لإبادة جيل الوسط»، معبرًا عن استيائه من غياب الفرص المتاحة للفنانين من جيله، رغم قيمتهم الفنية الكبيرة.

وفي وقت لاحق، حرص النجم إحسان التركي أن يطمئن جمهوره من خلال "دوت الخليج الفني" قائلًا: "الحمدلله احسن شوية، بدأت أتحسن أنا من عشر أيام مريت بوعكة صحية صعبة ولحد أمبارح مكنتش عارف اتكلم".

