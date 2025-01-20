العالم اليوم - نتنياهو يخطط لزيارة ترامب ومناقشة قضايا هامة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 20 يناير 2025 11:29 مساءً - قال مسؤول إسرائيلي لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن هناك خططا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لواشنطن والاجتماع مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ووفق المسؤول الإسرائيلي فإن الاجتماع بين نتنياهو وترامب سيكون "في الأسابيع المقبلة".

وأضاف المسؤول أن نتنياهو وترامب سيناقشان تطبيع العلاقات بين إسرائيل واالسعودية، والبرنامج النووي الإيراني، ووقف إطلاق النار الجاري بين إسرائيل وحركة "حماس" وصفقة الرهائن.

وأدى ترامب اليمين رئيسا للولايات المتحدة يوم الإثنين ليعود مجددا إلى السلطة بعد غياب أربع سنوات إثر خسارته للانتخابات الرئاسية عام2020 أمام جو بايدن الذي انتهت فترة ولايته.

وتعهد ترامب في خطاب تنصيبه بإنقاذ أميركا مما وصفها بسنوات من الخيانة والانحدار، وقال إن مكافحة الهجرة غير الشرعية ستكون على رأس أولوياته.

واعتبر ترامب أن "يوم 20 يناير 2025 هو يوم تحرير المواطنين الأميركيين".

وأدلى ترامب بخطاب التنصيب داخل القاعة المستديرة بالكونغرس، رمز الديمقراطية الأميركية، الذي اجتاحه أنصاره في السادس من يناير 2021 بهدف إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 أمام بايدن.