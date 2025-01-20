تقارير بريطانية: عمر مرموش يصل إنجلترا للكشف الطبى قبل التوقيع رسميا مع مانشستر سيتى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 11:37 مساءً - وصل الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني إلى إنجلترا مساء اليوم الإثنين، حسبما أفادت تقارير صحفية بريطانية، استعدادًا للخضوع للكشف الطبي وتوقيع عقود الانتقال الى مانشستر سيتي رسميًا.

وقال بيربل بانل، الصحفي بجريدة إندبندنت البريطانية عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": أخبار سارة: عمر مرموش وصل إلى مانشستر".

جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه فابريزيو رومانو مراسل شبكة "سكاي سبورت" أن الدولي المصري عمر مرموش لاعب فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني بات جاهزًا للكشف الطبي في مانشستر سيتي وتوقيع العقود خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "تم تأكيد خطة عمر مرموش: كل شيء جاهز للفحص الطبي في مانشستر وتوقيع العقد خلال الـ 24 ساعة القادمة. سينضم إلى مانشستر سيتي بنسبة 100%".

وتوصل ناديا مانشستر سيتي وآينتراخت فرانكفورت لاتفاق يقضى بانتقال عمر مرموش إلى صفوف الفريق السماوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو "حوافز".

في حين كشفت شبكة "سكاي ألمانيا" أن عمر مرموش سيتقاضى راتباً يصل إلى 17 مليون يورو سنوياً، لكنه سينخفض إلى 10 ملايين يورو عند خصم الضرائب عقب توقيعه لنادي مانشستر سيتي.

ووافق مانشستر سيتي على دفع 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو إضافية كمكافآت، مقابل ضم المتألق عمر مرموش، كما سيحصل اللاعب على راتب سنوي يتراوح بين 16 و17 مليون يورو، ما يعادل 10 ملايين يورو صافية.

ومؤخرا، حرص النجم المصري عمر مرموش على توديع جماهير ناديه آينتراخت فرانكفورت الألماني، عقب مواجهة بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني مساء الجمعة، مع قرب رحيله نحو مانشستر سيتي.

ودخل عمر مرموش إلى أرضية الملعب عقب الفوز على بوروسيا دورتموند، بثنائية نظيفة، وصافح جميع لاعبي الفريق وذهب إلى الجماهير من أجل وداعها قبل الرحيل نحو مانشستر سيتي، حيث ظهرت عليه علامات التأثر والبكاء.

وكان عمر مرموش قد غاب عن مواجهة الجمعة، بعد تأكيد النادي على مفاوضاته مع مانشستر سيتي بشأن انتقال المهاجم المصري خلال الميركاتو الحالي.