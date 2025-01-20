خلال فترة الانتقالات.. الأهلي يكثف مفاوضاته لضم أشرف بن شرقي

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 09:37 مساءً - يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الريان القطري من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، في ظل رغبة مسئولي القلعة الحمراء في تدعيم مركز الجناح.

ويرغب مسئولو النادي الأهلي في ضم بن شرقي، ولكن الأمر متوقف على الاتفاق على الراتب السنوي للاعب، في ظل رغبته في الحصول على ما يزيد على مليون و500 ألف دولار، بخلاف حسم الاتفاق مع نادي الريان من أجل التخلي عن اللاعب.

ويبحث الأهلي عن ضم صفقتين أو ثلاثة أجانب خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ويتفاوض في الوقت الحالي مع أكثر من لاعب أجنبي لتدعيم صفوفه في الميركاتو الحالي.

عى جانب آخر، طالب التونسى على معلول، الظهير الأيسر للنادى الأهلى، مسئولى ناديه بسرعة حسم موقفه النهائى من القيد فى قائمة الفريق الأحمر خلال يناير الجاري من عدمه من أجل حسم خطوته المقبلة بناء على قرار القلعة الحمراء.

ويترقب مسئولو النادي الأهلي الموقف الطبي النهائي للنجم التونسي علي معلول ظهير أيسر الفريق من أجل تحديد مصيره مع القلعة الحمراء، سواء بقيده في يناير الجاري أو التراجع عن الفكرة.

ويرغب الأهلي في قيد معلول خلال يناير الجاري، خاصة بعد إصابة المغربي يحيى عطية الله الأخيرة وحاجته للعلاج فترة لا تقل عن شهرين، لاسيما بعد رحيل الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق إلى نادي قطر القطري، بجانب رفع اسم المغربي رضا سليم من القائمة للإصابة، ما يعني وجود أماكن شاغرة في قائمة الأجانب بالفريق تُسهّل مهمة قيد النجم التونسي لكن الأزمة حاليًا تتمثل في حالة اللاعب الطبية.

وعاد علي معلول للتدريبات الجماعية مؤخرًا بعد تعافيه من إصابة وتر أكيلس التي أجرى على أثرها جراحة أواخر مايو الماضي.

إدارة الأهلي ترغب في قيد علي معلول خلال يناير الجاري، حتى لو كان يحتاج عدة أسابيع للعودة للمشاركة فى المباريات، حيث مازال قادرًا على قيادة الجبهة اليسرى للفريق مع يحيى عطية الله وله دور قيادي داخل الملعب، كما أنه أحد اللاعبين المُخلصين بالفريق ويؤدي بحماس وإصرار.

ورغم تحفّظ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على قيد معلول في يناير الجاري، إلا أن الإدارة ترغب فى قيد النجم التونسي، وإن كان ذلك سيتوقف على حالة اللاعب الطبية.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه بصفقتين أجنبيتين على أقل تقدير بعدما كشفت مباريات الفريق الماضية تراجع مستوى بعض اللاعبين وحاجته إلى تدعيمات قوية بصفقات محلية وأجنبية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.