مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا غدًا لعرض تقرير لجنة الكرة بشأن مصير زيزو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 20 يناير 2025 09:37 مساءً - أكد مصدر مسئول بنادي الزمالك، أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، سيعقد اجتماعًا غدًا الثلاثاء من أجل مناقشة مصير أحمد مصطفى زيزو لاعب الفريق الأول، بعد الانقسام حول مصيره.

أوضح المصدر، أن مجلس الإدارة سبق ومنح لجنة الكرة برئاسة حسين لبيب تفويضًا شاملًا في ملف "زيزو" على أن يتم إعداد تقرير مفصل عن الملف وعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار الأنسب بالإجماع.

تابع المصدر أنه من الوارد أن يتم عرض تقرير عن ملف زيزو في اجتماع الغد، وسيكون من ضمن عدة بنود ستطرح في الاجتماع لمناقشتها.

على الجانب الآخر، قال مصدر مطلع إن مجلس الزمالك منقسم حاليًا ما بين مؤيد لفكرة بيع زيزو في الانتقالات الشتوية الحالية خوفًا من رحيله مجانًا في نهاية الموسم وفي ظل الأزمة المادية التي يعاني منها النادي، وطلبات زيزو الضخمة من الناحية المادية، ويري الجانب الآخر أنه لابد من الابقاء علي اللاعب رغم كل الصعوبات.

وكان مصدر مسئول أكد إن زيزو لن يرحل عن نادي الزمالك كونه احد الأعمدة الأساسية للفريق، ويبذل مجلس الإدارة قصارى جهده من أجل توفير مقدم التعاقد للاعب للتوقيع الرسمي علي عقد التجديد، خاصة بعدما توصل المسئولين لاتفاق مع اللاعب حولة مدة التجديد والمقابل المادي ويتبقي فقط التوقيع الرسمي والإعلان عن التجديد.

تابع المصدر حديثه، أن مجلس إدارة الزمالك كان من أبرز وعوده الانتخابية التجديد لزيزو والإبقاء عليه، وإذا كان لدي الإدارة نية بالتفريط في خدمات اللاعب لكان أولي بيعه في الانتقالات الصيفية الماضية بمبلغ مالى ضخم، قائلاً: "زيزو مش هيمشي من الزمالك والتجديد محسوم".