الرياضة

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء.. الإسماعيلي مع سموحة

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مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء.. الإسماعيلي مع سموحة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء.. الإسماعيلي مع سموحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود منافسات الدوري المصري للانطلاق من جديد في افتتاحية الجولة التاسعة من البطولة والتي تشهد ٤ مواجهات في يوم الافتتاح.

أبرز المواجهات تأتي بين الإسماعيلي أمام سموحة، وغزل المحلة أمام حرس الحدود، والذي يسعى فيها الجميع من أجل إدراك النقاط الثلاث.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة:-

الجونة- البنك : ٤ مساء 
غزل المحلة- حرس الحدود: ٤ مساء 
إنبي- طلائع الجيش: ٧ مساء 
الإسماعيلي- سموحة: ٧ مساء

وتنقل المبارايات عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للدوري المصري في مصر والشرق الأوسط.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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