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دوري زين الكويتي (12): النصر يلاقي كاظمة

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دوري زين الكويتي (12): النصر يلاقي كاظمة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الثلاثاء، مباريات المرحلة الثانية عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلعب الفحيحيل مع اليرموك الساعة 17:45، والنصر مع كاظمة الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (12)
القادسية × العربي 2-4
خيطان × الكويت 1-2
التضامن × السالمية 0-2

ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 33 نقطة
2- العربي: 33 نقطة
3- السالمية: 23 نقطة
4- القادسية: 20 نقطة
5- الفحيحيل: 17 نقطة

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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