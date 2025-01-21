دوري زين الكويتي (12): النصر يلاقي كاظمة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُختتم اليوم، الثلاثاء، مباريات المرحلة الثانية عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلعب الفحيحيل مع اليرموك الساعة 17:45، والنصر مع كاظمة الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (12)

القادسية × العربي 2-4

خيطان × الكويت 1-2

التضامن × السالمية 0-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الكويت: 33 نقطة

2- العربي: 33 نقطة

3- السالمية: 23 نقطة

4- القادسية: 20 نقطة

5- الفحيحيل: 17 نقطة