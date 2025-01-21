نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (12): النصر يلاقي كاظمة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُختتم اليوم، الثلاثاء، مباريات المرحلة الثانية عشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلعب الفحيحيل مع اليرموك الساعة 17:45، والنصر مع كاظمة الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (12)
القادسية × العربي 2-4
خيطان × الكويت 1-2
التضامن × السالمية 0-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 33 نقطة
2- العربي: 33 نقطة
3- السالمية: 23 نقطة
4- القادسية: 20 نقطة
5- الفحيحيل: 17 نقطة