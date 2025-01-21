علامات ارتفاع الكورتيزول: كيف تعرف أن التوتر يُؤثر على جسمك؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:56 صباحاً - متابعة- بتول ضوا

الكورتيزول هو هرمون يُنتجه الجسم استجابةً للتوتر والإجهاد. يُعرف أيضًا باسم “هرمون التوتر” لأنه يلعب دورًا حيويًا في استجابة الجسم للقتال أو الهروب. ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات الكورتيزول بشكل مزمن يمكن أن يُؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة. في هذا المقال، سنتناول علامات ارتفاع مستوى الكورتيزول في الجسم بسبب التوتر وكيفية التعامل معها

الكورتيزول هو هرمون ستيرويدي تُنتجه الغدة الكظرية، وهي غدة صغيرة تقع فوق الكلى. يلعب الكورتيزول أدوارًا مهمة في الجسم، بما في ذلك:

• تنظيم مستويات السكر في الدم.

• تنظيم ضغط الدم.

• تنظيم عملية الأيض.

• تقليل الالتهابات.

• المساهمة في استجابة الجسم للتوتر.

عندما يتعرض الشخص لموقف مُجهد، يُفرز الجسم الكورتيزول لمساعدته على التعامل مع الموقف. ومع ذلك، عندما تكون مستويات الكورتيزول مرتفعة بشكل مزمن، يمكن أن يُؤدي ذلك إلى مشاكل صحية.

تتنوع أعراض ارتفاع الكورتيزول وتختلف من شخص لآخر، ومن أبرزها:

• زيادة الوزن، خاصة في منطقة البطن والوجه: يُؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى تراكم الدهون في منطقة البطن والوجه، وظهور ما يُعرف بـ “الوجه القمري”.

• ارتفاع ضغط الدم: يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

• مشاكل في النوم: يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى صعوبة النوم أو الاستيقاظ المتكرر خلال الليل.

• تقلبات المزاج والقلق والاكتئاب: يُمكن أن يُؤثر ارتفاع الكورتيزول على الحالة المزاجية ويُسبب القلق والاكتئاب والتهيج.

• ضعف العضلات: يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى ضعف العضلات، خاصة في الذراعين والساقين.

• مشاكل في الجهاز الهضمي: يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل عسر الهضم والإمساك والإسهال.

• ضعف جهاز المناعة: يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى ضعف جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

• مشاكل جلدية: يُمكن أن يُؤدي ارتفاع الكورتيزول إلى ظهور حب الشباب وترقق الجلد وظهور علامات التمدد.

• طنين الأذن: يُمكن أن يُؤثر ارتفاع الكورتيزول على الجهاز السمعي ويُسبب طنينًا في الأذنين.

• ألم في الصدر: يُمكن أن يُسبب ارتفاع الكورتيزول ألمًا في الصدر بسبب تأثيره على ضغط الدم والشرايين

• التوتر والإجهاد المزمن: يُعد التوتر والإجهاد المزمن من أبرز أسباب ارتفاع الكورتيزول.

• متلازمة كوشينغ: هي حالة نادرة تحدث عندما يُنتج الجسم كميات كبيرة من الكورتيزول.

• بعض الأدوية: يُمكن أن تُسبب بعض الأدوية، مثل الكورتيكوستيرويدات، ارتفاعًا في مستويات الكورتيزول.

• إدارة التوتر: من أهم الخطوات لخفض مستويات الكورتيزول هي إدارة التوتر من خلال ممارسة تقنيات الاسترخاء، مثل التأمل واليوغا والتنفس العميق.

• ممارسة الرياضة بانتظام: تُساعد ممارسة الرياضة بانتظام على خفض مستويات الكورتيزول وتحسين المزاج.