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مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع فيتور ريس

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مانشستر سيتي يعلن تعاقده مع فيتور ريس

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:58 مساءً - أعلن مانشستر سيتي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدافع، فيتور ريس، قادماً من بالميراس البرازيلي، خلال فترة الميركاتو الشتوي الحالي.

ووقع المدافع البرازيلي على عقد يربطه مع السيتي لمدة 4 سنوات ونصف، بحيث ينتهي صيف 2029.

وعقب إعلان التعاقد معه، قال فيتور ريس: “عندما طُرق الباب وكان مانشستر سيتي، كنت أعلم أنه لا يوجد مكان آخر أذهب إليه، أعتقد أنه سيكون التحدي الأكبر في حياتي”.

وأضاف: “هذا حلم أصبح حقيقة. منذ أن كنت طفلاً، كنت أحلم دائماً بفرصة كهذه واللعب لنادٍ كبير مثل السيتي”.

وأكمل: “العمل مع بيب جوارديولا هو شيء يريد كل لاعب شاب القيام به، وأنا أعلم أنه يمكن أن يساعدني على التطور إلى أفضل ما أستطيع”.

وتابع: “يتمتع السيتي أيضاً بخبرة كبيرة في العمل مع البرازيليين، وتواجد إيدرسون وسافينهو في الفريق سيكون بمثابة مساعدة كبيرة لي”.

وأتم: “لدي الكثير لأتعلمه من هؤلاء اللاعبين، وهم لاعبو النخبة وأفضل المدافعين في العالم. خاصة روبن دياز الذي يتحدث لغتي، لذلك يجب أن أستمع كثيراً لما يقوله. لدي الكثير لأتعلمه منهم”.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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