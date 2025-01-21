كايرو سولار تعتزم مضاعفة رأسمالها إلى 10 ملايين جنيه بتمويل…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:19 مساءً - شاهندة إبراهيم _ قال حاتم توفيق العضو المنتدب لشركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إنها تستهدف حجم أعمال بقيمة 106 ملايين و400 ألف جنيه العام الجاري، مقابل نحو 50 مليون جنيه خلال 2024.

وأضاف توفيق، في تصريحات لنشرة دوت الخليج، أن “كايرو سولار” تعتزم زيادة رأسمالها إلى 10 ملايين خلال العام الجاري مقابل 5 ملايين جنيه حاليًا.

وأشار إلى أن الزيادة ستمول بالكامل من أرباح الشركة، دون الحاجة لضم مستثمرين جدد.

وأكد توفيق أن كايرو سولار لا تعتزم التوسع الخارجي أو الدخول في أنشطة جديدة في الوقت الحالي، إذ ينصب تركيزها على التوسع في محطات الطاقة الشمسية.

وأوضح أن الشركة تخطط لتنفيذ توسعات جديدة بمحطات الطاقة الشمسية خلال العام الجاري، أبرزها: التوسع الثاني لمحطة شركة فريش بقدرات إنتاجية 5 ميجاوات.

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وتابع: والتوسع الثاني لمحطة شركة طيبة المنزلاوي بقدرات 350 كيلو وات، ومحطة شركة كريستال عصفور بقدرات نصف ميجاوات، ومحطة شركة مرقص للصناعات الهندسية بقدرات 300 كيلو وات، إضافة إلى التوسع الثالث لمحطة شركة بيكو الزراعية بقدرات نصف ميجاوات.

كما أشار إلى أن الشركة لا تتفاوض حاليًا على أي تمويلات خارجية، حيث تعتمد على تمويل توسعاتها ذاتيا، بينما تسهم في توفير تمويلات للعملاء.

ونوّه العضو المنتدب بأن “كايرو سولار” رابع أكبر شركة في مجال تركيب محطات الطاقة الشمسية على أسطح المصانع، بحصة سوقية تصل إلى 40%.