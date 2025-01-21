مال وأعمال

رئيس الوزراء يبحث مع ديمي البلجيكية تعزيز التعاون في قطاع…

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  • رئيس الوزراء يبحث مع ديمي البلجيكية تعزيز التعاون في قطاع… 5/10
  • رئيس الوزراء يبحث مع ديمي البلجيكية تعزيز التعاون في قطاع… 6/10
  • رئيس الوزراء يبحث مع ديمي البلجيكية تعزيز التعاون في قطاع… 7/10
  • رئيس الوزراء يبحث مع ديمي البلجيكية تعزيز التعاون في قطاع… 8/10
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  • رئيس الوزراء يبحث مع ديمي البلجيكية تعزيز التعاون في قطاع… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء يبحث مع ديمي البلجيكية تعزيز التعاون في قطاع… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:19 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، لوك فاندنلوك، الرئيس التنفيذي لشركة “ديمي” البلجيكية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحمد نجم، سفير مصر في سويسرا.

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جاء ذلك، خلال رئيس الوزراء في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025″، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،

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واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإعراب عن تقديره لنشاط لشركة “ديمي” في مصر، مشيداً بحجم مشروعات الشركة، وخاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومنطقة جرجوب في الساحل الشمالي الغربي.

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وأكد مدبولي، خلال اللقاء، على ما يحظى به قطاع الطاقة من اهتمام من جانب الدولة المصرية، والعمل بشكل مستمر على اتاحة المزيد من المحفزات والتيسيرات لهذا القطاع الواعد، جذباً لمزيد من الاستثمارات له، منوهاً إلى أهمية ما تنفذه شركة “ديمي” من مشروعات، حيث إنها تأتي في إطار خطة الحكومة لتطوير قطاع الطاقة، وزيادة مزيج الطاقة الجديدة والمتجددة.

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وخلال اللقاء، تناول لوك فاندنلوك، جهود الشركة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر، وخططها المستقبلية للتوسع في المزيد من المشروعات على أرض مصر.

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كما تناول الرئيس التنفيذي لشركة “ديمي” البلجيكية، بالشرح تطور مشروعات الشركة ومدي التقدم الحاصل في تنفيذها سواء في منطقة جرجوب أو المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وغيرهما من مواقع العمل.

وأكد لوك فاندنلوك، أن الشركة تعمل على التجاوب مع احتياجات السوق الدولية، من حيث الطلب على مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر، مُنوهاً إلى ما تحظي به تلك المشروعات من دعم من الاتحاد الأوروبي لاسيما الهيدروجين الأخضر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التعاون والتنسيق لتنفيذ مشروعات الشركة في مصر.

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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