وزير المالية يعرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:19 مساءً - يشارك أحمد كجوك وزير المالية، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025»، الذى ينعقد تحت شعار: «التعاون من أجل العصر الذكي».

أكد «كجوك» أن الوفد المصري يركز على عرض الرؤية المصرية للتعامل مع الأزمات العالمية وخطة الإصلاح الاقتصادي والمالي لدفع التنافسية والتصدير والصناعات الإنتاجية، مع إيضاح الاستراتيجية المصرية لتعزيز بيئة الاستثمار والابتكار وضمان استدامة الطاقة والأوضاع الاقتصادية، أخذًا في الاعتبار تبني مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد المصري.

قال إن المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2025» يعد منصة عالمية للتعاون الدولي في شتى المجالات الاستثمارية والتنموية لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، موضحًا ضرورة الاستفادة من الثورة التكنولوجية لإيجاد حلول مبتكرة لمواجهة التحديات وتعزيز الإنتاجية، وتحسين مستوى المعيشة.

وأكد وزير المالية أهمية بناء أنظمة مالية قوية للدول النامية والناشئة، ترتكز على تعظيم القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، بما يُسهم فى دعم سبل التحول العادل والشامل في قطاع الطاقة والوصول إلى معالجات مبتكرة لقضايا المناخ.