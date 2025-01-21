نعرض لكم الان تفاصيل خبر ترامب يدرس فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 21 يناير 2025 02:19 مساءً - سي ان بي سي _ في إشارة مبكرة على التركيز المكثف على التجارة، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الإثنين بأن رسوماً جمركية قد تُفرض على المكسيك وكندا اعتباراً من أوائل فبراير.

وقال ترامب: “نفكر في فرض رسوم بنسبة 25% على المكسيك وكندا، لأنهما يسمحان بعبور أعداد كبيرة من الأشخاص عبر الحدود”، مشيراً إلى أن التاريخ المستهدف لتطبيق الرسوم سيكون “على ما أعتقد الأول من فبراير”.

في حين لم يكن سراً أن ترامب يخطط لتطبيق رسوم جمركية شاملة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين، إلا أن توقيت وحجم هذه الرسوم كانا محل تساؤل.

وقد تكهنت بعض المصادر بأنه ربما يتم تأجيل فرض الرسوم أو توجيهها نحو سلع أساسية معينة بدلاً من أن تكون شاملة، بحسب CNBC.

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل إضافية بشأن كيفية وتوقيت فرض الرسوم. كما تضمنت أوامره المتعلقة بالتجارة عدم فرض رسوم جديدة.

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وتشير التقارير إلى أن ترامب يفكر في فرض رسوم بنسبة 25% على السلع الكندية، كجزء من خطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الدول، مع احتمالية تصعيدها بمرور الوقت. ومن شأن خطوة كهذه ضد كندا أن تُلحق أضراراً كبيرة باقتصادها، نظراً لأن الدولتين تتبادلان تجارة تتجاوز قيمتها نصف تريليون دولار سنوياً.

كما ألمح الرئيس الأمريكي إلى إمكانية فرض رسوم مشددة على الصين بسبب تطبيق التواصل الاجتماعي “تيك توك“.

وكان ترامب قد أنقذ التطبيق من الإغلاق في الولايات المتحدة من خلال منح مهلة مؤقتة، ترتبط بشكل كبير بقيام مالكي التطبيق بإيجاد شريك أمريكي. وفي حال عدم موافقة الصين، قال ترامب إنه قد يلجأ إلى الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط.

وقال ترامب إنه يمكن استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة ضغط على الصين إذا عرقلت صفقة محتملة مع تطبيق “تيك توك”.

وقال: “إذا أردنا إبرام صفقة مع تيك توك وكانت صفقة جيدة ولم توافق عليها الصين، أعتقد أنهم سيوافقون في النهاية، لأننا سنفرض رسوماً جمركية على الصين. لا أقول إنني سأفعل ذلك، لكن بالتأكيد يمكننا ذلك”.

إلى جانب حماية المصالح التجارية الأمريكية، أكد ترامب أنه يهدف إلى استخدام الرسوم الجمركية كأداة لتشجيع كندا والمكسيك على مكافحة تهريب الفنتانيل. وتعهد في خطاب تنصيبه بتصنيف عصابات المخدرات الدولية كمجموعات إرهابية، مما يمنح الإدارة أدوات إضافية لمحاربة تدفق المخدرات عبر الحدود.

وقال ترامب في خطابه: “سأبدأ فوراً بإعادة هيكلة نظامنا التجاري لحماية العمال والأسر الأمريكية. بدلاً من فرض ضرائب على مواطنينا لإثراء دول أخرى، سنفرض الرسوم والضرائب على الدول الأجنبية لإثراء مواطنينا”.

كما أعلن عن إنشاء “خدمة الإيرادات الخارجية”، وهي هيئة جديدة لجمع الرسوم الجمركية، وأشار إلى أن هذا الإجراء سيؤدي إلى تدفق “كميات هائلة من الأموال” إلى الخزانة الفدرالية. تجدر الإشارة إلى أن “الجمارك وحماية الحدود الأمريكية” تقوم حالياً بهذا الدور.

وتأثرت الأسواق المالية بتصريحات ترامب حول الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا. فقد تخلى مؤشر العقود الآجلة للأسهم الأمريكية عن مكاسبه المبكرة، بينما تراجعت عوائد سندات الخزانة. كما وقع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يهدف إلى مكافحة التضخم، متعهداً بتقديم “إغاثة طارئة للأسعار” تشمل قطاعات الإسكان والرعاية الصحية والأجهزة المنزلية.

وشهد الدولار تراجعاً في التداولات، حيث انخفض بنسبة تقارب 1% مقابل العملات العالمية الرئيسية خلال الجلسة.