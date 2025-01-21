"الإسكان": جارٍ استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بنطاق القرى السياحية بالساحل الشمالي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 10:31 صباحاً - قريباً الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 3 محطات تحلية مياه بطاقة 12 ألف م3/يوم..وتوسعة الطرق ورفع كفاءة المرافق

في إطار استكمال أعمال رفع كفاءة وتطوير البنية الأساسية بنطاق القرى السياحية بالساحل الشمالي، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز القرى السياحية، مشروعات 3 محطات تحلية مياه وأعمال مرافق وطرق بعدة مناطق، يرافقه مسئولو الجهاز.

وشملت الجولة التفقدية لرئيس الجهاز متابعة إنهاء ملاحظات بدء مراحل التشغيل التجريبية لمحطتي التحلية بمارينا 1، ومارينا 2 بطاقة (5000م٣/يوم) لكل محطة، ومحطة ماربيلا بطاقة 2000م٣/يوم لتشغيلها قريباً، بالتزامن مع أعمال رفع كفاءة خزانات المياه بذات المناطق، والتي بلغت نسبة إنجازها مرحلة متقدمة.





وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، مشروعات رفع كفاءة الطرق وتوسعة الكبارى بالمرحلة الثانية، والتي شملت متابعة أعمال رفع الكفاءة وتوسعة طريق 22 ضمن خطة التطوير وتوفير ساحات انتظار بتكلفة 200 مليون جنيه، والتي بلغت نسبة إنجازها مرحلة متقدمة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه تم أيضا خلال الجولة، المرور على مرحلة استكمال توسعة كوبري رقم 3، وكوبري رقم 4 بمدخل طريق 22 بذات المنطقة والتي بلغت نسبة إنجازهما مرحلة متوسطة.





كما تفقد الدكتور مهندس محمد خلف الله، مشروعات رفع كفاءة خطوط الطرد الجاري تنفيذها وكذا أعمال رفع كفاءة خزانات مياه مارينا 5، والتي بلغت نسبة إنجازها مرحلة متقدمة.





وشدد رئيس الجهاز، على الشركات المنفذة للمشروعات بسرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال بالجودة والمواصفات المطلوبة، مع مراعاة اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مع مراعاة نقل المرافق المتعارضة مع المشروعات والحفاظ عليها، حتى يتسنى للشركة المنفذة لأعمال الطرق الانتهاء من أعمالها في التوقيتات المحددة.