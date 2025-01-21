ألفونسو ديفيز وريال مدريد .. انتهت الحكاية!

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:58 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن ألفونسو ديفيز، مدافع بايرن ميونخ، بات قريباً من تجديد عقده مع النادي البافاري، خلال الأيام المقبلة.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن ريال مدريد قرر الاستسلام في الصفقة، ولن يواصل مطاردة اللاعب، الذي كان يعتبره خياراً أساسياً لتعزيز مركز الظهير الأيسر.

وأشارت الصحيفة، أن استراتيجية ريال مدريد في التعاقد مع ألفونسو ديفيز، كانت تعتمد على الحصول عليه كصفقة مجانية، بعيداً عن أي مزايدات مالية.

وأفادت الصحيفة: “لكن ريال مدريد وجد نفسه في موقف يحاول تجنبه في السنوات الأخيرة، وهو الدخول في مزاد يتعارض مع سياساته المعروفة في التعاقدات، بسبب اللاعب ووكيل أعماله”.

وواصلت الصحيفة: “في مناسبتين على الأقل، شعر ريال مدريد أن الاتفاق كان قاب قوسين أو أدنى، لكن وكيل اللاعب، نضال حوسة، كان دائماً يبحث عن تعديل جديد في الصفقة”.

وختمت: “بعد فشل التعاقد مع ديفيز، سيبحث الميرنجي عن هدف جديد لتعزيز الجهة اليسرى في الدفاع، حيث يوجد حالياً كل من فيرلاند ميندي وفران جارسيا مع إمكانية استعادة ميجيل جوتيريز المعار”.