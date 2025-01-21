ضبط تشكيل عصابي "نسائي" تخصص في «نشل حقائب الماره» بالمطرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم السرقات، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

- ضبط (سائق) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة محتويات فيلا ملك (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") بدائرة قسم شرطة التجمع الأول ، "يعمل طرفه"، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط (المسروقات المستولى عليها).

- ضبط تشكيل عصابى ضم (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الشرابية ، تخصص نشاطهما الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة" .. وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

- ضبط تشكيل عصابى ضم (3 سيدات "لإثنين منهن معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة المطرية ، تخصص نشاطهن الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الحقائب بأسلوب "النشل" .. وبمواجهتهن إعترفن بإرتكاب عدد (11) واقعة سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشادهن ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

- ضبط (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية") لقيامهم بسرقة سيارة بدائرة قسم شرطة المعادى ، وتقطيعها إلى أجزاء ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة المشار إليها ، والتصرف فى الأجزاء الخارجية للسيارة بالبيع لعميلهم سيئ النية (مالك مركز صيانة سيارات – مقيم بدائرة قسم شرطة 15 مايو) "تم ضبطه".

- ضبط (سيدة ، عاطل – مقيمان بمحافظة الجيزة) لقيامهما بإرتكاب واقعة سرقة مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" من داخل إحدى العيادات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، وتم بإرشادهما ضبط (جزء من المسروقات المستولى عليها وإنفاقهما باقى المبلغ المالى على متطلبتهما الشخصية).

- ضبط (سائق "يعمل بإحدى شركات النقل الذكى") لقيامه بالإستيلاء على هاتف محمول من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول") عقب إستقلالها السيارة رفقته وترك هاتفها سهواً بداخل السيارة بدائرة قسم شرطة المعادى ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول المستولى عليه لدى عميله سيئ النية (عاطل-مقيم بدائرة القسم) "أمكن ضبطه".

- ضبط (سيدة) لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة مشغولات ذهبية من مسكن (إحدى السيدات) ومحاولة بيعها لأحد المحلات بدائرة قسم شرطة المعصرة ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشادها ضبط (المسروقات المستولى عليها).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.