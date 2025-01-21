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دوري روشن السعودي (16): الهلال يستقبل الوحدة

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دوري روشن السعودي (16): الهلال يستقبل الوحدة

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بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق النصر في ضيافة الخليج، اليوم الثلاثاء، الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

ولحساب الجولة ذاتها يلعب اليوم أيضاً الرياض مع التعاون الساعة 18:10، والهلال مع الوحدة الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (16)
الفيحاء × الخلود 1-0
الرائد × الأخدود 0-2
الاتفاق × 1-2

ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 40 نقطة
2- الاتحاد: 40 نقطة
3- القادسية: 31 نقطة
4- النصر: 29 نقطة
5- الأهلي: 29 نقطة

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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