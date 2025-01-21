نشكركم على متابعتكم خبر دوري روشن السعودي (16): الهلال يستقبل الوحدة على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
ينزل فريق النصر في ضيافة الخليج، اليوم الثلاثاء، الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.
ولحساب الجولة ذاتها يلعب اليوم أيضاً الرياض مع التعاون الساعة 18:10، والهلال مع الوحدة الساعة 20:00.
النتائج المسجلة في الجولة (16)
الفيحاء × الخلود 1-0
الرائد × الأخدود 0-2
الاتفاق × الأهلي 1-2
ترتيب فرق المقدمة
1- الهلال: 40 نقطة
2- الاتحاد: 40 نقطة
3- القادسية: 31 نقطة
4- النصر: 29 نقطة
5- الأهلي: 29 نقطة