دوري روشن السعودي (16): الهلال يستقبل الوحدة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 21 يناير 2025 06:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

ينزل فريق النصر في ضيافة الخليج، اليوم الثلاثاء، الساعة 17:50 بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات المرحلة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين بكرة القدم.

ولحساب الجولة ذاتها يلعب اليوم أيضاً الرياض مع التعاون الساعة 18:10، والهلال مع الوحدة الساعة 20:00.

النتائج المسجلة في الجولة (16)

الفيحاء × الخلود 1-0

الرائد × الأخدود 0-2

الاتفاق × الأهلي 1-2

ترتيب فرق المقدمة

1- الهلال: 40 نقطة

2- الاتحاد: 40 نقطة

3- القادسية: 31 نقطة

4- النصر: 29 نقطة

5- الأهلي: 29 نقطة